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    14:40, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Около 1000 животных погибли в результате пожара на знаменитом рынке в Бангкоке

    Около 1000 животных погибли в результате пожара на знаменитом рынке в Бангкоке
    Фото: bbc.com

    Во вторник на крупнейшем открытом рынке Чатучак в Бангкоке во время пожара погибли около 1000 животных, сгорело почти 100 магазинов. Птицы, собаки, кошки и змеи сгорели заживо в своих клетках, там также содержались крысы, питоны и гекконы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    По словам властей, пожар начался из-за короткого замыкания. Пострадавших среди людей нет.

    Чатучак является одним из крупнейших рынков Юго-Восточной Азии с десятками тысяч магазинов. Это самый крупный и известный из рынков Таиланда, привлекающий почти 200 000 туристов каждую субботу и воскресенье.

    Территория рынка, где продаются домашние животные, работает всю неделю. Она занимает примерно четыре секции из 27 секций рынка Чатучак и подвергается регулярным проверкам.  Этот участок рынка часто критикуется за плохие условия содержания животных, что приводит к высоким уровням заболеваний и смертности. 

    По предварительным данным, пожар повредил большую часть из 118 магазинов в зоне для домашних животных, охватывающей около 1400 кв. метров.

    Владелица магазина по имени Мича сказала онлайн-изданию Thaiger, что она проснулась от криков животных.

    - Внезапно воздух наполнился густым дымом, дышать стало невозможно, – рассказала Мича, которая выбралась через окно.

    Некоторые владельцы магазинов действительно живут на рынке, но неизвестно, сколько их было в момент пожара.

    Согласно данным, пожар начался около 04:10 по местному времени во вторник и был потушен через 30 минут.

     

    Теги:
    Туризм Таиланд Торговля В мире Животные Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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