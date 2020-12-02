Около 1000 военнослужащих приняли присягу в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ В Семее ко Дню Первого Президента РК в воинских частях регионального командования «Восток» проведено торжественное мероприятие, посвященное к военной присяге молодого пополнения призыва «Осень - 2020», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Восток».

В этот день около 1000 молодых призывников, прибывших со всего Казахстана, присягнули на верность Родине. В торжественном мероприятии приняли участие командующий войсками регионального командования «Восток» генерал-майор Асан Жусупов, ветеран Вооруженных Сил подполковник запаса Айдар Смагулов и командиры воинских частей, которые поздравили молодых воинов с принятием военной присяги и пожелали им удачи при прохождении дальнейшей воинской службы. Торжественное мероприятие проходило со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

«Мои братья проходили службу в рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан, и пойти служить в армию для меня было мечтой детства. Я призвался из Туркестанской области. Сегодня я и мои сослуживцы приняли военную присягу и настроены верно служить в рядах Вооруженных Сил», - отметил военнослужащий срочной службы рядовой Санат Сапаров.

В региональном командовании отметили, что военная присяга – событие волнующее и торжественное для каждого солдата. В этот знаменательный день молодые воины дали клятву на верность Родине, быть истинными защитниками Отечества, находиться на страже мира и порядка.

