Около 1000 тонн гуманитарной помощи поступило в Атырау с начала ЧС

С начала объявления чрезвычайной ситуации в Атырау поступило почти 1000 тонн гуманитарной помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам руководителя гуманитарного пункта Айгерим Жардемкызы, большая часть помощи была отправлена в Жылыойский район.

- Для оказания помощи пострадавшему от наводнения Жылыойскому району, неоднократно отправляли туда фурами и военными грузовыми вагонами продовольствие, средства гигиены, постельные принадлежности и оборудование. Также помощь доставлялась вертолетами в город Тенгиз в критический момент наводнения. Помимо этого, гуманитарной помощью охвачены Махамбетский и Индерский районы, - рассказала Айгерим Жардемкызы.

С учетом текущей ситуации в настоящее время в гуманитарном пункте накапливается только запас продуктов питания. Однако при необходимости волонтеры оперативно изыскивают и доставляют нужные вещи жителям, размещенным в эвакопунктах.

В этих мероприятиях в свое время были заняты до 250 волонтеров одновременно. Сейчас на постоянной основе работают около 20 добровольцев.

К сведению, гуманитарную помощь оказали область Жетысу, Жамбылская, Мангистауская области, города Алматы, Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск, различные компании и партии. Также гуманитарные караваны прибыли из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, из Дагестана и от казахской общины Астраханской области Российской Федерации.