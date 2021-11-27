+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 1000 штрафов на 92 млн тенге наложено в Актюбинской области за нарушение карантина

27 Ноября 2021 02:10
Поделиться:
Около 1000 штрафов на 92 млн тенге наложено в Актюбинской области за нарушение карантина

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжают действовать мониторинговые группы, которые проверяют соблюдение ограничительных карантинных мер юридическими и физическими лицами. С начала года за нарушение ограничительных карантинных мер в регионе наложено штрафов на общую сумму более 92 млн тенге. Об этом рассказали представители департамента санэпидконтроля на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Однозначно ревакцинироваться: столичные медработники рассказали о важности вакцинации
Более 14 тысяч человек привились вакциной Рfizer в Туркестанской области Мошенники оформили на имя актюбинца кредиты на сумму более трех млн тенге 256 атыраусцев лечатся от COVID-19 в стационарах и дома

«Продолжаются рейдовые проверки по исполнению юридическими и физическими лицами ограничительных карантинных мер. Согласно поступившим материалам мониторинговых групп и местной полицейской службы наложено 946 штрафов на сумму более 92 млн тенге», - говорит и.о. руководителя ДСЭК Гульбану Даулетова.

За прошедшие сутки по словам Г.Даулетовой, в регионе выявлено 12 новых случаев КВИ, в том числе 10 с симптомами и 2 бессимптомных. Всего зарегистрировано более 34 тысячи случаев КВИ.

По словам замруководителя управления здравоохранения Айгуль Куштаевой, всего в регионе выздоровело после КВИ более 33 тысяч человек, 604 пациента умерло, в том числе 5 человек за последнюю неделю. Лечение в инфекционных стационарах проходит 152 человека, из них 22 находится в реанимации, в карантинных стационарах - 2 человека.

Также в регионе продолжается вакцинация населения. На сегодня первым компонентом привито 350878 человек, вторым - 326222 человека. На днях поступил препарат Pfizer, которым прививают подростков, беременных и кормящих женщин.

«С этой недели мы прививаем подростков, беременных и кормящих женщин. На сегодня охват составил 198 человек. Всего по области планируется привить вакциной Pfizer около 93 тысяч человек из данной категории. Мы проводим разъяснительные встречи с родителями в школах по поводу вакцинации детей», - говорит А.Куштаева.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Однозначно ревакцинироваться: столичные медработники рассказали о важности вакцинации
Более 14 тысяч человек привились вакциной Рfizer в Туркестанской области
Мошенники оформили на имя актюбинца кредиты на сумму более трех млн тенге
256 атыраусцев лечатся от COVID-19 в стационарах и дома
Популярное
1 Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
2 Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
3 Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
4 Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
5 На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
6 971 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Подозреваемый в изнасиловании сбежал из СИЗО Актобе
Мошенники оформили на имя актюбинца кредиты на сумму более трех млн тенге
Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
971 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив