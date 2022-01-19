Около 1000 человек задержано в период режима ЧП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба УП города Кызылорды сообщила о снятии 28 блокпостов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

«В Кызылординском регионе открыли въезды и выезды, а также сняли 28 блокпостов установленных по периметру.

По официальным данным, в период действия режима ЧП было задержано около тысячи человек, порядка 250 взято под стражу, возбуждено 56 уголовных дел. Оштрафовано 180 нарушителей.

Текущая ситуация в регионе стабильная», – говорится в сообщении.