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Около 100 жителей Бородулихинского района ВКО получили гранты на развитие предпринимательства

12 Января 2021 21:25
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Около 100 жителей Бородулихинского района ВКО получили гранты на развитие предпринимательства

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Для поддержания низкого уровня безработицы в стране осуществляется множество госпрограмм. Обеспечение эффективной занятости — одно из главных направлений государственной политики Казахстана. Так, сегодня в республике реализуются государственные программы, которые направлены непосредственно на развитие рынка труда. Одна из них - «Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». Большое внимание здесь уделяется сельскому хозяйству и сфере услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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Диана Айтхожина из села Новая Шульба Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области в 2020 году прошла курсы по проекту «Бастау», организованные НПП «Атамекен» в рамках второго направления Программы.

«Курсы были очень увлекательными и полезными, бизнес-тренеры научили меня предпринимательским навыкам»,- рассказывает Диана.

По окончании обучения девушка на практике закрепила полученные знания по предпринимательству, составила бизнес-план и подала заявку на получение государственного гранта. Успешно защитив свою бизнес-идею, она выиграла грант на сумму 555 тысяч тенге для разведения КРС.

«Теперь у нас всегда есть свои свежие молочные продукты. Дети у меня пьют молоко, кроме этого, я реализую свою продукцию – творог, сметану, масло, молоко. Среди сельчан уже есть постоянные клиенты. Они очень довольны качеством, к тому же это очень хороший доход для меня. Я благодарна государству, за то, что оно дает людям возможность заниматься своим делом», - говорит Диана Айтхожина.

Отметим, рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», целью которой является содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство, в 2020 году в Бородулихинском районе через Центр занятости было выдано 96 государственных грантов на сумму 53,676 млн тенге, в том числе из районного бюджета - 71 грант на сумму почти 40 млн тенге и из местного бюджета - 25 грантов на сумму 14 млн тенге. Из них 66 грантов - на приобретение КРС, МРС, птицы и 30 - на оказание услуг. Среди получателей грантов 22 члена многодетных семей и 12 малообеспеченных.



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#Малый бизнес   #Восточно-Казахстанская область  
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