Около 100 тысяч заявок подали казахстанцы на конкурс присуждения образовательных грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается прием документов для участия в конкурсе присуждения образовательных грантов. На сегодня подано около 100 тысяч заявок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Напомним, прием документов стартовал 16 июля и продлится до 25 июля. Процедура осуществляется онлайн через портал электронного правительства Egov. В вузах работают виртуальные приемные комиссии, которые консультируют абитуриентов посредством видеосвязи.

Для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта и электронной подачи документов абитуриентам необходимо иметь:

удостоверение личности;

электронное цифровое фото 3х4;

копию аттестата о среднем образовании;

копию диплома для выпускников организаций ТиПО;

документы, подтверждающие стаж работы для выпускников организаций ТиПО;

подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям, а именно:

граждане из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов;

лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

граждане из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие сел;

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

сельская молодежь, участвующая в проекте «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін»);

дети из семей, в которых воспитывают 4 и более несовершеннолетних детей;

дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет;

дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп.

Если абитуриент является обладателем «Алтын белгі» или награжден знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, то он обладает преимущественным правом при равенстве баллов. Аналогичное преимущество есть и у победителей олимпиад и спортивных соревнований. Для того, чтобы такие достижения были учтены, при подаче документов необходимо прикрепить копии подтверждающих документов.

При наличии международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком, заявитель указывает наименование международного языкового сертификата, балл и прикрепляет электронный сертификат.

Напомним, что при подаче документов для участия в конкурсе присуждения грантов медицинская справка не требуется.

Медицинская справка необходима только непосредственно при зачислении в вуз, которое начнется в августе.











