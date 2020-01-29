Около 100 тысяч казахстанских предприятий задолжали пенсионные накопления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов рассказал об охвате пенсионной накопительной системы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас неполный охват накопительной пенсионной системы и нерегулярность платежей. У нас 8,7 млн занятого населения. Из них хотя бы один раз в год в накопительную систему уплачивают 6,5 млн человек», - сказал Биржан Нурымбетов на круглом столе в Сенате.

Из них, по его словам, 1,6 млн человек уплачивают взносы от одного до пяти раз.

«При этом у нас почти 100 тысяч предприятий имеют задолженность по обязательным пенсионным взносам порядка 2,7 млрд тенге», - отметил министр.

«Поэтому мы предложили в составе этих мер усилить ответственность работодателя за уплату пенсионных взносов. Сегодня 2,7 млрд тенге есть задолженность, а по налогам – нет долгов. Это показывает разницу в отношении к пенсионным вкладам», - добавил Б. Нурымбетов.

Напомним, сегодня было озвучено предложение по внедрению возрастной градации для определения порога достаточности при использовании пенсионных накоплений. Таким образом, в случае принятия соответствующего законопроекта порог достаточности для 30-летнего казахстанца составит 6,7 млн тенге.