+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -3 °С
USD 380.84 EUR 419.50
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 100 тысяч казахстанских предприятий задолжали пенсионные накопления

29 Января 2020 11:30
Поделиться:
Около 100 тысяч казахстанских предприятий задолжали пенсионные накопления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов рассказал об охвате пенсионной накопительной системы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пенсионные накопления: сколько человек в Казахстане достигли порога достаточности
Пенсионные накопления: в Минтруда рассчитали порог достаточности для женщин Пенсионные накопления казахстанцев достигли 10,8 трлн тенге: рост за год составил 15% Градацию по возрасту предлагают ввести в Казахстане для возможности использования пенсионных накоплений

«У нас неполный охват накопительной пенсионной системы и нерегулярность платежей. У нас 8,7 млн занятого населения. Из них хотя бы один раз в год в накопительную систему уплачивают 6,5 млн человек», - сказал Биржан Нурымбетов на круглом столе в Сенате.

Из них, по его словам, 1,6 млн человек уплачивают взносы от одного до пяти раз.

«При этом у нас почти 100 тысяч предприятий имеют задолженность по обязательным пенсионным взносам порядка 2,7 млрд тенге», - отметил министр.

«Поэтому мы предложили в составе этих мер усилить ответственность работодателя за уплату пенсионных взносов. Сегодня 2,7 млрд тенге есть задолженность, а по налогам – нет долгов. Это показывает разницу в отношении к пенсионным вкладам», - добавил Б. Нурымбетов.

Напомним, сегодня было озвучено предложение по внедрению возрастной градации для определения порога достаточности при использовании пенсионных накоплений. Таким образом, в случае принятия соответствующего законопроекта порог достаточности для 30-летнего казахстанца составит 6,7 млн тенге.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Социальная поддержка, Общество,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив