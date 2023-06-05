Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Около 100 тысяч га пастбищ возвращено государству в Абайской области

    5 Июня 2023, 15:36

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о проводимой работе по возврату неиспользуемых пастбищных земель в ведение государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ведутся работы по возврату неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Определены земельные участки общей площадью 297,7 тыс. га. В этом году в ведение государства возвращено 99,7 тыс. га неиспользуемых пастбищных угодий», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в областной универсальной библиотеке им. Абая.

    По его словам, в этой сфере реализовано несколько инвестиционных проектов.

    «В направлении развития агропромышленного комплекса планируется реализация 9 инвестиционных проектов на общую сумму 5,6 млрд тенге», - добавил аким области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сельское хозяйство Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге