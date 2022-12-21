Около 100 тысяч детей в столице обеспечены бесплатным горячим питанием

21 Декабря 2022, 17:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пристальное внимание в Астане уделяется вопросу соцзащиты и охраны здоровья детей. О том, какая помощь оказывается несовершеннолетним, сообщил заместитель акима Астаны Есет Байкен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На сегодня около 100 тысяч детей в городе обеспечены бесплатным горячим питанием, безвозмездным проездом на общественном городском транспорте.

В этом году порядка 17 тысяч детей охвачены программой «Всеобуч». С начала года адресную соцпомощь получили 4,2 тысячи семей, в том числе 13 265 детей.

«В зоне пристального внимания находятся дети с особыми образовательными потребностями. Ежегодно увеличивается количество коррекционных, психолого-медико-педагогических кабинетов. Так, с начала года дополнительно открыли кабинет поддержки инклюзии, кабинет психолого-педагогической коррекции, психолого-медико-педагогическую консультацию. В столице осуществляют работу 80 автомашин службы «Инватакси», которые охватывают 810 детей с особыми потребностями», - сообщил Есет Байкен.

Также одним из приоритетных является вопрос здоровья детей. В столице функционируют 37 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям (16 государственных, 21 частных в рамках госзаказа) и 3 детских стационаров (инфекционный, хирургический, соматический).

С начала года реабилитационными услугами охвачено 3,9 тысячи детей с особыми потребностями. Скрининговыми обследованиями детей в возрасте от 0 до 17 лет было охвачено 95% детей.

Акушерские блоки многопрофильных стационаров города полностью оснащены оборудованием для проведения необходимого скрининга.