Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Около 100 тысяч детей в столице обеспечены бесплатным горячим питанием

21 Декабря 2022, 17:08
Около 100 тысяч детей в столице обеспечены бесплатным горячим питанием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пристальное внимание в Астане уделяется вопросу соцзащиты и охраны здоровья детей. О том, какая помощь оказывается несовершеннолетним, сообщил заместитель акима Астаны Есет Байкен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На сегодня около 100 тысяч детей в городе обеспечены бесплатным горячим питанием, безвозмездным проездом на общественном городском транспорте.

В этом году порядка 17 тысяч детей охвачены программой «Всеобуч». С начала года адресную соцпомощь получили 4,2 тысячи семей, в том числе 13 265 детей.

«В зоне пристального внимания находятся дети с особыми образовательными потребностями. Ежегодно увеличивается количество коррекционных, психолого-медико-педагогических кабинетов. Так, с начала года дополнительно открыли кабинет поддержки инклюзии, кабинет психолого-педагогической коррекции, психолого-медико-педагогическую консультацию. В столице осуществляют работу 80 автомашин службы «Инватакси», которые охватывают 810 детей с особыми потребностями», - сообщил Есет Байкен.

Также одним из приоритетных является вопрос здоровья детей. В столице функционируют 37 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям (16 государственных, 21 частных в рамках госзаказа) и 3 детских стационаров (инфекционный, хирургический, соматический).

С начала года реабилитационными услугами охвачено 3,9 тысячи детей с особыми потребностями. Скрининговыми обследованиями детей в возрасте от 0 до 17 лет было охвачено 95% детей.

Акушерские блоки многопрофильных стационаров города полностью оснащены оборудованием для проведения необходимого скрининга.


Новости по теме
Нацкомиссия по делам женщин за два года довела до 30% количество женщин в управленческом секторе
Кантар: противостояние заговорщикам и радикалам
Стереотипное изображение женщины превалирует в казахстанских фильмах – Аида Балаева
Теги:
Читайте также
Оружие и наркотики изъяли полицейские Астаны
Кантар: противостояние заговорщикам и радикалам
Стереотипное изображение женщины превалирует в казахстанских фильмах – Аида Балаева
Довести долю женщин в органах власти до 30% намерены в РК
Казахстан улучшил показатели по гендерному равенству
Книгу о девушке-беркутчи Айшолпан из Монголии презентовали в Астане
234 Центра поддержки семей откроют в Казахстане до 2025 года
Казахстан является лидером в вопросах противодействия гендерному неравенству в ЦА – Аида Балаева
Новости партнеров
Популярное
1 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
2 Книга Леонида Млечина о событиях Кантара презентована в Москве
3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
4 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
5 Михаила Козачкова арестовали на два месяца

Лента новостей