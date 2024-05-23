Около 100 спортсменов с особенностями участвуют в спартакиаде в Караганде

VII Областная спартакиада среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением органов слуха и зрения проходит в Караганде. В ней принимают участие около 100 человек из городов и районов Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

В программе пять видов спорта: мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика, шашки и тогызкумалак.

- Спартакиада будет проходить в течение двух дней на разных спортивных площадках – Дворец им. Н. Абдирова, с/к «Жастар» и стадион «Шахтер». Возраст спортсменов от 16 лет. Соревнования проводятся с целью популяризации видов спорта для людей с ограниченными возможностями. Также будем выявлять сильнейших. Их мы зачислим в областную школу по инвалидному спорту. В состязаниях не участвуют мастера спорта, чтобы участники спартакиады были на равных, – говорит руководитель областной специализированной школы по инвалидному спорту Елена Фархутдинова.

Много возрастных спортсменов собрались, чтобы помериться силами в настольных играх. Каждый год приезжает на спартакиаду 51-летний Оналхан Таубахан из Осакаровского района.

- Буду играть в шашки. Научил отец еще в детстве. Игра очень нравится, заставляет думать. Участвую не для того, чтобы победить, а для настроения. Спорт дает массу приятных эмоций, начинаешь чувствовать себя лучше. Советую всем вести активный образ жизни, – сказал Оналхан Таубахан.

Из Шахтинска на соревнования приехали восемь спортсменов. В их числе 71-летняя Любовь Губер, которая решила проверить свои силы в шашках.

- У меня вторая группа инвалидности по зрению. Играю в шахматы и шашки. Начала увлекаться на пенсии. Научилась играть сама, но это не мешает мне побеждать. Часто участвую в городских соревнованиях. Спартакиада для меня – возможность показать свои силы, пообщаться, найти друзей по интересам, – поделилась Любовь Губер.

Фото: акимат Карагандинской области

Спортсмен из Балхаша Ерболат Болатбеков настольным теннисом занимается 1,5 года. За это время занял третье место на республиканских состязаниях в своем классе, неоднократный призер областных турниров.

- У настольного тенниса очень много плюсов. Для колясочников он особенно хорош. Нетравматичен, развивает координацию, вырабатывает терпение. Для людей с ограниченными возможностями спорт – стимул жить, – считает Ерболат Болатбеков.

Награждать спортсменов будут по городам и районам. Победителям и призерам областной спартакиады вручат кубки, грамоты и дипломы.