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Около 100 случаев КВИ в сутки регистрируют три недели в Нур-Султане
15 Июля 2022 10:23

Около 100 случаев КВИ в сутки регистрируют три недели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городском акимате обсудили вопросы по ситуации с короновирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

По словам руководителя столичного управления общественного здравоохранения города Тимура Муратова, в Нур-Султане наблюдается рост заболеваемости КВИ с 22 июня.

Совещание состоялось под председательством заместителя акима столицы Ерлана Бекмурзаева с участием главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана Сархат Бейсеновой, руководителей медицинских организаций города.

«145 человек находятся в инфекционных стационарах, загруженность составляет 36,8%. В отделении реанимации получают лечение 11 пациентов, загруженность составляет 21,5 %. За последние 3 недели в среднем регистрируется около 100 случаев в сутки, госпитализируется 12 человек. На сегодняшнее утро положительный тест на коронавирус выявлен уже у 353 человек. Необходимо соблюдать все саннормы, вакцинироваться, пройти курс ревакцинации», - сообщил Тимур Муратов.

В столице задействованы 7 инфекционных стационаров, коечная мощность которых составляет 394 койо-мест, в том числе 51 реанимационная койка для лечения КВИ.

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