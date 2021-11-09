Около 100 семей снова остались без тепла в домах в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Жители густонаселенного дома в Шымкенте вынуждены сидеть дома в пуховиках. Всему причина, по словам жильцов, арендатор, который превратил первый этаж дома в магазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам жителей, система отопления в магазине настолько устарела, что часто выходит из строя. Горожане пытаются решить эту проблему самостоятельно на протяжении пяти лет.

«У нас проблемы с отоплением. Все наше отопление зависит от состояния отопительной системы, которая проходит на первом этаже. А первый этаж это магазин. В прошлом году зимой пять раз прерывалось отопление из-за их системы. Они полностью не хотят и не желают менять всю систему. Прорывается одно место, через некоторое время прорывается другое. И вот наша проблема в том, что этот магазин к этому вопросу относится несерьезно», - недовольна жительница Шымкента Галия Садыковна.

«Мы сидим, с 6 ноября до сих пор отопления нет. Люди сидят мерзнут. У людей дети маленькие, пожилые люди и инвалиды есть. Вот эту проблему мы хотим решить с магазином», - рассказывает еще одна жительница города, Елена Мамчиева.

По словам официального представителя магазина, они всего лишь арендаторы. Все проблемы должен решать собственник объекта. Хотя, если жители начнут собирать деньги, часть суммы они готовы отдать.

«В среду взорвалась тепловая труба, и нам пришлось остановить подачу воды. Из-за того что у нас общие трубы и возникла проблема, мы выключили тепло. Тепло, которое проходит через меня, считается общим. Поэтому ремонт и обслуживание труб тоже. Однако летом работы не проводились, поэтому сейчас трубы взрываются. Если жители соберут деньги, свои 30% мы отдадим. Ведь первый этаж – это коммерческая недвижимость, принадлежащая нам», - рассказал доверенное лицо магазина, Талгат Исаков.

В сервисной службе «ҚуатЖылуОрталық», говорят, что они не в ответе за эту ситуацию. Проблему жители должны решать между собой сами. Если трубы не поменяют, то качественного тепла жителям так и не видать.

«За внутреннюю систему отопления не отвечаем. Закон о жилищном отношении говорит о чем? О том, что подвальное помещение, подъезд, стояки, чердак, крыша – владение данных жильцов. Вот примитивный пример, сгорела лампочка, вы же не позвоните в «Оңтүстік жарық», не говорите же, придите поменяйте мне лампочку. Вы берете покупаете лампочку, приходите, сами откручиваете и сами вкручиваете», - считает начальник отдела ГКП «Қуатжылуорталық-3» Аскар Булешов.