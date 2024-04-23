Около 100 семей получили квартиры в одном из сел Карагандинской области

В поселке Шашубай Актогайского района Карагандинской области к новоселью готовятся сразу 96 семей. Для них восстановлен и отремонтирован пятиэтажный дом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дом находится практически в центре поселке, на улице Акбергенова. Он восстановлен по программе «Сильные регионы — драйвер развития страны».

— Дом построен в 90-е годы, но долгое время был заброшен, пустовал. Его обследовали, признали пригодным к восстановлению. Мы взяли его на свой баланс, были выделены средства, подрядная компания отремонтировала его. Благодаря этому мы обеспечили жильем 96 семей из числа социально уязвимой категории и бюджетных работников, — отметил заместитель акима Акогайского района Абылай Аманжолов.

Среди новоселов 12 сирот, 20 многодетных семей, 46 из социально уязвимой категории, 17 бюджетников, а также семья, чей дом был признан аварийным.

Фото: акимат Актогайского района

Арайлым Бейсембекова работает воспитателем в детском саду. Вместе с мужем воспитывает троих детей. В очереди на жилье семья стояла около пяти лет.

— У нас никогда не было своего жилья. Все эти годы мы жили у родственников. Там, кроме нас, живут еще свекровь, младший брат и сестра мужа. Мы всегда мечтали о своей квартире. И вот наша мечта исполнилась. Нам выделили двухкомнатную. Мы уже были там, очень хороший район, рядом и детский сад, и школа. Есть все удобства, отопление центральное. Скоро будем переезжать, — говорит Арайлым.

Евгения Фролова вместе с супругом воспитывает пятерых детей. Семья из семи человек долгие годы ютилась в однокомнатной квартире. В восстановленном доме им выделили трехкомнатную.

— Мы не ожидали получить в этом году жилье. Очень рады, для нас это настоящий праздник. Даже когда нам вручили ключи, мы не могли до конца поверить. Только побывав внутри, увидев всё своими глазами, удостоверились. Квартира нам понравилась. Там хорошая сантехника, есть водонагреватель. Можно хоть сейчас перевозить вещи и заселяться, — делится радостью Евгения.

Всего в поселке Шашубай в очереди на жилье стоят 89 человек. В ближайшие годы в поселке планируют восстановить еще три заброшенных пятиэтажных дома.