Около 100 ресурсных кабинетов откроют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области открыто 15 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования, в 2022 году к ним добавится еще шесть, а до 2025 года планируется открыть еще 92 ресурсных кабинета поддержки инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образовании Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется развитию инклюзивного образования. В рамках реализации Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» на 2021-2025 годы психолого-педагогической поддержкой будет значительно увеличен охват детей с ограниченными возможностями.

«Большую роль в развитии инклюзивного образования играет сеть специальных организаций. Сеть организаций специального образования области представлена пятью специальными школами-интернатами, четырьмя психолого-медико-педагогическими консультациями, 19 кабинетами психолого-педагогической коррекции, которые также выполняют роль ресурсных центров для общеобразовательных организаций области», – отметила руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования Асемгуль Сулейменова.

Управлением образования проводится активная работа по созданию условий для инклюзивного образования.

«В 2021 году доля детских садов, создавших условия для инклюзивного образования, составила 76,6 %: в 105-и из 137 государственных детских садов созданы условия для инклюзивного образования. Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, составила 89,3 %: в 493-х школах из 552 созданы необходимые условия», - поделились в ведомстве.

Равные возможности для обучения студентов с особыми образовательными потребностями создали уже 14 государственных колледжей из 26.

Ведется работа по обеспечению кабинетов психолого-педагогической коррекции специальным автотранспортом. Уже приобретено 11 автомобилей, в текущем году планируется приобретение еще четырех.

Как сообщили в ведомстве, в 2021 году за счет средств областного бюджета начато строительство пристройки к специальной школе-интернату № 4 города Кокшетау. У детей появятся новые спортивный и актовый залы, сенсорные комнаты, библиотека, учебные кабинеты для проведения уроков технологии, которые будут оснащены специальной аппаратурой для аудио- и радио-классов, слуховыми тренажерами, современными акустическими системами. Ввод объекта запланирован на 2022 год.

Всего в Акмолинской области открыто 15 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования, в 2022 году будет открыто еще 6 кабинетов, до 2025 года планируется открытие еще 92-х ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования.