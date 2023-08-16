Около 100 предпринимателям понадобилась помощь в защите прав в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прокуратура выявила грубейшие нарушения прав предпринимателей со стороны государственных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, 34 бизнесмена понесли наказание за нарушение закона об обязательном социальном медицинском страховании. Однако произошло это после истечения сроков привлечения к ответственности. По актам надзора прокуратуры города незаконные постановления должностных лиц отменили.

«За незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства в этом году привлекли к ответственности двух должностных лиц государственных органов. Всего с начала года прокуратурой защищены права 98 предпринимателей. В их пользу взыскано более 107 млн тенге, отменены государственные закупки на сумму 35 млн тенге. За органами прокуратуры закреплено сопровождение значимых инвестиционных проектов, защита предпринимателей от произвола государственных органов и административных барьеров», - сообщили в пресс-службе.

В Петропавловске реализуются 15 инвестиционных проектов. Для защиты прав предпринимателей в прокуратуре города функционирует мобильная группа. Основная ее задача - оперативное реагирование на факты нарушений прав субъектов бизнеса, защита и восстановление нарушенных прав, оказание правовой помощи.