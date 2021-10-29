Около 100% населения переписали в некоторых районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области перепись населения прошли более 93% жителей. Об этом сообщили в департаменте Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, лидерами среди районов являются Аккайынский и Шал акына, где перепись прошли 99% населения.

«Среди привлеченного персонала есть активные участники переписи, которые уже завершили свои первые участки и начали обход дополнительного участка. К ним относится интервьюер Петропавловска – 23-летняя уроженка села Бексеит Мамлютского района Наргиз Жусупова. Девушка учится на третьем курсе Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, на факультете «Общая медицина». Родные и друзья говорят о ней, как об ответственном и отзывчивом человеке. Наргиз за весь период обошла 650 жилых помещений домов, переписала более 1 тысячи респондентов. К завершению близится и второй счетный участок. Сейчас Наргиз повторно посещает адреса жителей, кого не застала дома, с целью максимально охватить жителей своих участков», - рассказали в департаменте статистики.

В ведомстве добавили, что респондент вне зависимости от места нахождения может самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи на сайте sanaq.gov.kz. Сайт будет доступен до конца переписи населения.