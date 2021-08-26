Около 100 нарушителей скорости задержали за два дня на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейских Северо-Казахстанской области беспокоит большое число нарушителей скоростного режима на дорогах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за два года по области по этой причине погибли восемь человек и 37 получили ранения.

Ежегодно количество правонарушений по статье «Превышение установленной скорости движения» снижается. Тем не менее, только за два последних дня на дорогах региона задержали 97 водителей, превысивших скорость движения.

«Превышение скорости — одно из грубых нарушений правил дорожного движения. Оно может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и привести к серьёзным последствиям. Сотрудники полиции выявляют «гонщиков» в ходе ежедневного патрулирования, при работе с камерами видеофиксации, в рамках рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий. Призываем водителей помнить, что каждый факт превышения скорости является ненужным риском для жизни», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

С начала года по области зарегистрировали более 3,8 тысячи нарушений скоростного режима.