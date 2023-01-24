Около 100 млн тенге выделили на ремонт театра в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается ремонт русского драматического театра им. Н. Погодина. Из бюджета выделили дополнительно 98 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления культуры Досбол Абдриисов на своей странице в социальной сети сообщил, что сейчас в театре ремонтируют отопительную систему.

«Руководство области поддержало проведение капитального ремонта системы электроснабжения, отопления, пожарной сигнализации, выделив 98 млн тенге из бюджета. Всего в этом году в регионе запланировали 12 проектов по ремонту объектов культуры на общую сумму 873 млн тенге. Из них 528 млн – по программе «Ауыл - Ел бесігі». 11 из 12 проектов находятся в районах», - написал Д. Абдриисов.

В 2021-м году в драмтеатре впервые за 20 лет провели капитальный ремонт. Выделили на это более 200 млн тенге. Привели в порядок фасад, гардеробные, второй этаж, кулуары, обновили потолок, стены, пол, поменяли освещение. Тогда во время презентации обновленного здания акиму области К. Аксакалову директор театра Спартак Рамазанов говорил о ремонте отопительной и электросистем.

Кадр из видео/ instagram.com/dossarystan