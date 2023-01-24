Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Около 100 млн тенге выделили на ремонт театра в СКО

24 Января 2023, 23:17
Около 100 млн тенге выделили на ремонт театра в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается ремонт русского драматического театра им. Н. Погодина. Из бюджета выделили дополнительно 98 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления культуры Досбол Абдриисов на своей странице в социальной сети сообщил, что сейчас в театре ремонтируют отопительную систему.

«Руководство области поддержало проведение капитального ремонта системы электроснабжения, отопления, пожарной сигнализации, выделив 98 млн тенге из бюджета. Всего в этом году в регионе запланировали 12 проектов по ремонту объектов культуры на общую сумму 873 млн тенге. Из них 528 млн – по программе «Ауыл - Ел бесігі». 11 из 12 проектов находятся в районах», - написал Д. Абдриисов.

В 2021-м году в драмтеатре впервые за 20 лет провели капитальный ремонт. Выделили на это более 200 млн тенге. Привели в порядок фасад, гардеробные, второй этаж, кулуары, обновили потолок, стены, пол, поменяли освещение. Тогда во время презентации обновленного здания акиму области К. Аксакалову директор театра Спартак Рамазанов говорил о ремонте отопительной и электросистем.


Кадр из видео/ instagram.com/dossarystan


Новости по теме
«Фабельманы», «Аватар: Путь воды» и еще восемь фильмов выдвинули на «Оскар»
Стивена Спилберга и Мартина Макдону номинировали на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»
Впервые в СКО сотрудники «скорой» применили процедуру внутрикостного доступа
Теги:
Читайте также
Стивена Спилберга и Мартина Макдону номинировали на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»
«Фабельманы», «Аватар: Путь воды» и еще восемь фильмов выдвинули на «Оскар»
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана
Казахско-кыргызский форум интеллигенции состоялся в Бишкеке
Впервые в СКО сотрудники «скорой» применили процедуру внутрикостного доступа
Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области
Провести все конкурсы в первом квартале поручил аким СКО
Защитные дамбы и арыки – как готовятся к паводкам в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства
3 Подавившегося яблоком 11-месячного ребенка спасли врачи в СКО
4 Сильный мороз будет в Жетысуской области 24 января
5 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов

Лента новостей