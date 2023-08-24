Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факты браконьерства на водоемах области выявляют и пресекают жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На берегу Тасоткельского водохранилища сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Шуского района задержали 47-летнего жителя города Шу.

«При задержанном обнаружено 5 мешков рыбы разных видов общим весом около 100 килограммов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - По словам мужчины, рыбу он не ловил, а приобрел у рыбаков для дальнейшей реализации. Между тем, у него также была резиновая лодка».

За незаконное приобретение рыбы в отношении жителя города Шу составлен административный протокол по статье 389 части 1 КоАП РК. Материалы направлены в областную инспекцию рыбного хозяйства для принятия процессуального решения.

Нарушителю предстоит возместить ущерб, причинённый государству, а также заплатить административный штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

«Любительское рыболовство детально регулируется соответствующими правилами, - пояснили в департаменте полиции Жамбылской области. - Такой вид рыболовства разрешен для личного потребления выловленной рыбы. Правила предусматривают использование определенной оснастки, это удочки, ружья для подводной охоты, сачки, раколовки (не более трех штук на одного рыболова). Необходимо также получить путевку и разрешение. Путевки выдаются на срок до 7 дней, при этом разрешается вылов не более 5 кг рыбы на одного рыболова в сутки. Путевки нумеруются, так как это документы строгой отчетности. Заказать путевку можно онлайн на сайте eGov.kz».

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Рыбохозяйственный фонд занимает площадь 27,8 тысячи га. Три четверти водоемов пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Преобладающими промысловыми видами рыб в жамбылском регионе являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.