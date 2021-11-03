Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейскими ВКО задержан браконьер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Зайсанского РОП в ходе рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Браконьер» выявили 49-летнего жителя села Ушкомей, который занимался незаконной добычей рыбы на запретной территории северо-западной части озера Зайсан.

У браконьера изъяты моторная лодка «Обь», две 100-метровые сети, три мешка незаконно выловленной щуки общим весом 91 кг. Причиненный ущерб составил свыше 345 000 тенге. Подозреваемого с вещественными доказательствами доставили в районный отдел полиции.

«По факту начато досудебное расследование по статье 335 части 3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.