РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейскими ВКО задержан браконьер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники Зайсанского РОП в ходе рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Браконьер» выявили 49-летнего жителя села Ушкомей, который занимался незаконной добычей рыбы на запретной территории северо-западной части озера Зайсан.

    У браконьера изъяты моторная лодка «Обь», две 100-метровые сети, три мешка незаконно выловленной щуки общим весом 91 кг. Причиненный ущерб составил свыше 345 000 тенге. Подозреваемого с вещественными доказательствами доставили в районный отдел полиции.
    «По факту начато досудебное расследование по статье 335 части 3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!