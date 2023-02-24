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Около 100 казахстанцев с КВИ находятся в стационарах

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Февраля 2023, 09:52
Около 100 казахстанцев с КВИ находятся в стационарах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 24 февраля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 635 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 464 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 171 пациент с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 99 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 536 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Ранее сообщалось, что 98 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки.
Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
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