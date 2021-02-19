Около 100 единиц техники убирают снег с улиц Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске коммунальные службы устраняют последствия сильного снегопада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на дорогах города работают около 100 единиц техники.

«Очистку дорог начали ночью. Работы идут в две смены. На тротуарах, остановках вручную убирают снег 150 работников «Коммунхоза». На дорогах проводится пока только механизированная уборка снега. Через два-три дня вновь ожидаются сильные осадки. После уже начнется вывоз снега», - проинформировали в пресс-службе.

В городском акимате просят петропавловцев не оставлять машины на дорогах и с пониманием отнестись к неудобствам из-за уборки снега.

Напомним, в Петропавловске за полтора суток выпала почти декадная норма осадков. Не лучшим образом складывается ситуация и в районах области. Местами осадков выпало больше месячной нормы.