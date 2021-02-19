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    13:24, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Около 100 единиц техники убирают снег с улиц Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске коммунальные службы устраняют последствия сильного снегопада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на дорогах города работают около 100 единиц техники.

    «Очистку дорог начали ночью. Работы идут в две смены. На тротуарах, остановках вручную убирают снег 150 работников «Коммунхоза». На дорогах проводится пока только механизированная уборка снега. Через два-три дня вновь ожидаются сильные осадки. После уже начнется вывоз снега», - проинформировали в пресс-службе.

    В городском акимате просят петропавловцев не оставлять машины на дорогах и с пониманием отнестись к неудобствам из-за уборки снега.

    Напомним, в Петропавловске за полтора суток выпала почти декадная норма осадков. Не лучшим образом складывается ситуация и в районах области. Местами осадков выпало больше месячной нормы.


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