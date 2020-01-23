Около 100 ДТП произошло из-за непогоды в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане из-за непогоды произошло около 100 дорожно-транспортных происшествий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

Сегодня в 09:00 часов по Карагандинской трассе между гипермаркетом «Кенмарт» и автозаправкой маршрутный автобус №80 под управлением водителя, 1972 года рождения, слеткл в кювет. В автобусе находилось 9 пассажиров. Пострадавших нет. Тремя экипажами патрульной полиции все пассажиры были доставлены на теплую остановку в районе магазина «Встреча».

Через несколько минут из-за плохой видимости на этой же трассе скорая помощь резко затормозила, чтобы не допустить столкновение с автобусом № 80. Из-за резкого торможения в карету скорой помощи въехал маршрутный автобус № 29. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции.

Департамент полиции г. Нур-Султан предупреждает, в связи с ухудшением погодных условий закрыты отдельные участки дороги для движения транспортных средств. Полностью поднят и работает личный состав департамента для оказания содействия населению.

«Просим жителей столицы отнестись с пониманием: выполнять требования патрульных полицейских, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике. С ночи 23 января в городе зафиксировано около 100 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, обошлось без пострадавших», - отметили в департаменте полиции.