Около 100 детей родили казахстанки старше 50 лет

В 2023 году в Казахстане появились на свет 4 075 двоен, 48 троен, а также зарегистрировано рождение 1 четверни, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Всего за прошлый год родилось 388,4 тыс. детей, тогда как годом ранее на свет появились 403,8 тыс. малышей. Из них 51,6% – мальчики, 48,4% – девочки. 230,3 тыс. детей, или 59% из общего числа родившихся, появились на свет в городской местности, остальные 158 тыс. детей – 41% в сельской.

Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 на 1000 человек, в 2022 году он был на уровне 20,57 родившихся на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,74 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,18) областях и городе Шымкент (25,70).

Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25-29 лет и составляет 29%, в возрасте 30-34 лет – 26%. Женщины в возрасте до 20 лет в прошлом году родили 12,6 тыс. детей, старше 50 лет – 96 детей. При этом средний возраст матери в 2023 году составил 29,7 лет.

23% родившихся детей были вторыми по очередности в семье – 90,7 тыс. детей, восьмым ребенком в семье стали более 1 тыс. детей.