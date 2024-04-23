РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:09, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 100 детей родили казахстанки старше 50 лет

    Около 100 детей родили казахстанки старше 50 лет
    Фото: Sarah Chai/Pexels

    В 2023 году в Казахстане появились на свет 4 075 двоен, 48 троен, а также зарегистрировано рождение 1 четверни, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Всего за прошлый год родилось 388,4 тыс. детей, тогда как годом ранее на свет появились 403,8 тыс. малышей. Из них 51,6% – мальчики, 48,4% – девочки. 230,3 тыс. детей, или 59% из общего числа родившихся, появились на свет в городской местности, остальные 158 тыс. детей – 41% в сельской.

    Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 на 1000 человек, в 2022 году он был на уровне 20,57 родившихся на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,74 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,18) областях и городе Шымкент (25,70).

    Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25-29 лет и составляет 29%, в возрасте 30-34 лет – 26%. Женщины в возрасте до 20 лет в прошлом году родили 12,6 тыс. детей, старше 50 лет – 96 детей. При этом средний возраст матери в 2023 году составил 29,7 лет.

    23% родившихся детей были вторыми по очередности в семье – 90,7 тыс. детей, восьмым ребенком в семье стали более 1 тыс. детей.

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Рождение детей Общество Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!