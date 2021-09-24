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    11:40, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около  100 детей лечат от коронавируса в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 23 сентября зарегистрировано 547 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 506 случаев с симптомами и 41 без симптомов.

    «Выписано 229 человек, поступило – 210. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) находятся 2 219 человек (98 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии– 223. На ИВЛ – 49, на неинвазивной ИВЛ – 91, High flow занято – 65 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 5 047 пациентов, с симптомами – 4 898 с легкой и средней степенью, без симптомов – 149.

    За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 2 287 человек, вторым компонентом – 3 398 человек.

    На 23 сентября вакцинированы первым компонентом 938 222 человека, вторым компонентом - 834 493 человека.

    Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 117 171 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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