+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -5 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 100 детей бесплатно посещают спортивную секцию в Мунайлинском районе

18 Ноября 2021 17:19
Поделиться:
Около 100 детей бесплатно посещают спортивную секцию в Мунайлинском районе

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В жилом массиве «Кызылтобе-2» Мунайлинского района Мангистауской области нет спортивной площадки. Тем не менее, молодые спортсмены превратили здание площадью 60 квадратных метров в профессиональную спортивную площадку. Там специалисты вовлекают в вольную борьбу более 80 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мунайлинского района.

Новости по теме
Сергей Христич завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по стрельбе из лука
Казахстанские лучники завоевали «серебро» чемпионата Азии Открытый чемпионат по фигурному катанию проходит в Нур-Султане «Барыс» пока не попадает в зону плей-офф КХЛ

«В жилом массиве «Кызылтобе-2» нет спортивных площадок. Поэтому мы сами открыли специальный зал, оборудовали его и с сентября начали принимать детей. Отметим, что дети приходят в спортзал с большим энтузиазмом. У ребят большой интерес к спорту», - сказал тренер Мынбай Измуханов.

Спортивный зал Мынбай Измуханов открыл в селе Баскудык с населением около 38 тысяч человек. Затем арендовал здание в жилом массиве «Кызылтобе-2», приняв на работу специалистов. Так, тренер Болатбек Хнабаев обучает 80 детей азам вольной борьбы.

«Дети бесплатно посещают спортивные секции. Ведь сейчас государство оказывает финансовую помощь детям, участвующим в частных спортивных клубах. За счет этого мы арендуем небольшое здание и даем зарплату другим тренерам», - сказал Мынбай Измуханов.

В спортзал до обеда приходят 50 детей, после обеда-30. Много детей в возрасте от 6 до 15 лет. Молодой тренер уверен, что из его учеников выйдут чемпионы страны.

Кроме того, в селе Баскудык открылась спортивная площадка. Там будут заниматься около ста детей в секциях каратэ и вольной борьбы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Мангистауская область  
Поделиться:
Новости по теме
Сергей Христич завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по стрельбе из лука
Казахстанские лучники завоевали «серебро» чемпионата Азии
Открытый чемпионат по фигурному катанию проходит в Нур-Султане
«Барыс» пока не попадает в зону плей-офф КХЛ
Популярное
1 Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
2 Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
3 Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
4 Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
5 На какие уловки мошенников попадаются жители СКО
6 Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
Читайте также
Казахстанские лучники завоевали «серебро» чемпионата Азии
Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Бразилии
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
На какие уловки мошенников попадаются жители СКО
Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив