Около 100 детей бесплатно посещают спортивную секцию в Мунайлинском районе

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В жилом массиве «Кызылтобе-2» Мунайлинского района Мангистауской области нет спортивной площадки. Тем не менее, молодые спортсмены превратили здание площадью 60 квадратных метров в профессиональную спортивную площадку. Там специалисты вовлекают в вольную борьбу более 80 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мунайлинского района.

«В жилом массиве «Кызылтобе-2» нет спортивных площадок. Поэтому мы сами открыли специальный зал, оборудовали его и с сентября начали принимать детей. Отметим, что дети приходят в спортзал с большим энтузиазмом. У ребят большой интерес к спорту», - сказал тренер Мынбай Измуханов.

Спортивный зал Мынбай Измуханов открыл в селе Баскудык с населением около 38 тысяч человек. Затем арендовал здание в жилом массиве «Кызылтобе-2», приняв на работу специалистов. Так, тренер Болатбек Хнабаев обучает 80 детей азам вольной борьбы.

«Дети бесплатно посещают спортивные секции. Ведь сейчас государство оказывает финансовую помощь детям, участвующим в частных спортивных клубах. За счет этого мы арендуем небольшое здание и даем зарплату другим тренерам», - сказал Мынбай Измуханов.

В спортзал до обеда приходят 50 детей, после обеда-30. Много детей в возрасте от 6 до 15 лет. Молодой тренер уверен, что из его учеников выйдут чемпионы страны.

Кроме того, в селе Баскудык открылась спортивная площадка. Там будут заниматься около ста детей в секциях каратэ и вольной борьбы.