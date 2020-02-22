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Около 100 человек застряли на трассе Нур-Султан - Павлодар, им доставили питание
22 Февраля 2020 20:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня столичным департаментом по ЧС совместно с акиматом города была организована доставка горячего питания для 90 водителей большегрузов и спецтехники на трассе Нур-Султан-Павлодар. Водители находятся на трассе с 18 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Нур-Султан.
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Спасатели доставили питание на высокопроходимой технике ТРЭКОЛ, всего охват питанием составил около 100 человек.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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