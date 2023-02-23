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Около 100 человек за сутки обратились в травмпункт в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Февраля 2023, 15:51
Около 100 человек за сутки обратились в травмпункт в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за минувшие сутки помощь травматологов понадобилась 96 горожанам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи, в стационаре оказались 13 человек.

Из 96 человек 26 в травматологический пункт доставила скорая помощь. У 16 обратившихся горожан диагностировали переломы нижних конечностей, у 15 – верхних. У двоих – перелом позвоночника и ключицы. Еще 15 человек получили растяжение связок, 37 – ушибы и 68 – уличные травмы.

Вчера погода преподнесла жителям Петропавловска сюрприз в виде дождя ночью, повышения температуры воздуха и последующего сильного гололеда. На несколько часов улицы города превратились в каток, из-за чего отменили занятия в школах, с опозданием вышел на маршруты общественный транспорт.


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