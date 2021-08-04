Около 100 человек с «красным» статусом выявили с помощью Ashyq в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с помощью приложения «Ashyq» выявили 96 человек с «красным» статусом и 76 – с «желтым». Об этом сообщила и.о руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Т. Горловой, нарушителей карантинного режима ждет ответственность.
«С «красным» статусом - это люди, которые четко понимают, что они «положительные» и их статус обязывает находиться дома и получать лечение, с «желтым» - контактные, которые должны быть на 14-дневном карантине. Однако они предпочитают не менять привычный образ жизни и посещать общественные места. Хочу сразу предупредить. Система «Ashyq» работает хорошо. Как только человек с «красным» или «желтым» статусом вошел на объект, это сразу же фиксируется. Сейчас идет активная работа по привлечению к ответственности таких лиц», - сказала Т. Горлова.
В регионе более двух тысяч объектов работают по Ashyq. Из них 590 в тестовом режиме.
С 5-го августа по области вводят дополнительные ограничительные меры. Участники «Ashyq» имеют преимущества в работе.
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