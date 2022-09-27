Около 100 человек обратились в акимат Астаны за присвоением статуса беженца
«Управление соцзащиты акимата Астаны ведет работу по присвоению статуса беженца. Сейчас к нам обратились 96 человек. Из них только двое граждане России», - сказал Илья Скуб на брифинге в акимате.
По его словам, вопрос рассмотрения статуса беженца рассматривается в течение трех месяцев специально созданной комиссией.
«По этим двум гражданам решение еще не принято. В целом, в столице статус беженца присвоен четырем гражданам. Из них двое - граждане КНР, еще двое - граждане Афганистана», - добавил спикер.
Как сообщила ранее заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астане Динара Куанышева, в столице открылся дополнительный сектор оказания услуг населению.
В связи с увеличением обращений в центры обслуживания населения иностранных граждан, государственная корпорация «Правительство для граждан» приняла решение открыть дополнительный сектор на 20 рабочих мест, находящийся по адресу: ул. Сауран, 7.