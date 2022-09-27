РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:32, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Около 100 человек обратились в акимат Астаны за присвоением статуса беженца

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления занятости и социальной защиты акимата Астаны Илья Скуб озвучил статистические данные касательно обращений в госорган за статусом беженца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление соцзащиты акимата Астаны ведет работу по присвоению статуса беженца. Сейчас к нам обратились 96 человек. Из них только двое граждане России», - сказал Илья Скуб на брифинге в акимате.

    По его словам, вопрос рассмотрения статуса беженца рассматривается в течение трех месяцев специально созданной комиссией.

    «По этим двум гражданам решение еще не принято. В целом, в столице статус беженца присвоен четырем гражданам. Из них двое - граждане КНР, еще двое - граждане Афганистана», - добавил спикер.

    Как сообщила ранее заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астане Динара Куанышева, в столице открылся дополнительный сектор оказания услуг населению.

    В связи с увеличением обращений в центры обслуживания населения иностранных граждан, государственная корпорация «Правительство для граждан» приняла решение открыть дополнительный сектор на 20 рабочих мест, находящийся по адресу: ул. Сауран, 7.


    Теги:
    Общество мигранты Астана для mail.ru
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!