Около 100 человек эвакуировали и спасли за сутки на трассах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области за сутки с 8 по 9 февраля эвакуированы в пункты обогрева 89 человек и спасены пятеро, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Как отметили в ведомстве, при этом спасателям региона помогали местные исполнительные органы и сотрудники полиции.

Во время ухудшения погодных условий в Акмолинской области выставлено 27 постов, на которых задействовано 48 сотрудников, 27 патрульных автомашин.

«Спасатели провели эвакуацию граждан с блокпостов региона в пункты обогрева. Так, только в Ерейментауском районе было эвакуировано 20 автомашин и 40 человек, среди которых 7 детей. Все они были размещены в доме культуры города Ерейментау. Еще 16 человек, среди которых 4 детей, были размещены в Высший технический колледж города Щучинска. Уже через пять минут в тот же пункт обогрева разместили еще 15 человек, среди которых был один ребенок. В ту же ночь - еще шестерых. Среди эвакуированных в Шортандинском районе была и беременная женщина с годовалым ребенком. К счастью, ребенок и женщина в медицинской помощи не нуждались и были эвакуированы в пункт обогрева – школу села Дамса. В районе Целиноградского района пять человек были спасены при ДТП», -проинформировал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

На 18 часов 9 февраля более 300 автомашин остается возле города Щучинска и города Нур-Султана, а также в направлении города Павлодара.

Спасатели региона призвали акмолинцев и гостей области не игнорировать СМС-предупреждения, а в случае необходимости воспользоваться железнодорожным транспортом. Всю нужную информацию можно узнать в приложении «Дармен».



