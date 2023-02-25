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Около 100 безбилетников выявили с начала года в автобусах Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
25 Февраля 2023, 08:31
Около 100 безбилетников выявили с начала года в автобусах Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде стали наказывать пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте. Только с начала года было выявлено около 100 таких нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным компании ONAY!, только в январе был составлены протоколы на 11 жителей Караганды. Они не оплатили проезд в общественном транспорте. С начала года в общем было выявлено почто 100 пассажиров-«зайцев». Эти факты выявили контролеры. Каждого нарушителя оштрафовали на 2 МРП, это около 7 тысяч тенге.

«Только в январе мы выявили 11 таких пассажиров. Некоторые люди не хотят платить. Хотя мы объясняем, что это неправильно. Тогда мы обращаемся к сотрудникам полиции», - говорит старший контролер Гульнар Жанбыршина.

При выявлении пассажира, не оплатившего проезд, контролеры должны предложить ему альтернативные способы оплаты: посредством транспортной или виртуальной карты, оплаты проезда наличными, регистрации проезда по QR-коду, размещенному на экране терминала или наклейках в автобусе, по цифровому коду автобуса, используя мобильное приложение ONAY!

«На линию за один день выходят 35 человек. У нас есть городские и междугородние маршруты. Мы проверяем один автобус 7-8 раз в день. Чаще всего большое количество нарушений совершают пассажиры из Сортировки и Майкудука», - добавила Гульнар Жанбыршина.

В случае, если пассажир уклоняется от регистрации поездки картой или альтернативными способами оплаты, контролер должен вызвать сотрудников местной полицейской службы для оформления выявленного факта совершения административного правонарушения.


Карагандинская область   Транспорт   Общество   Караганда  
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