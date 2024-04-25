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    18:43, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 100 астанчан заболели вирусным гепатитом А в 2024 году

    анализы, врач, больница
    Фото: freepik.com

    Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова сообщила о заболеваемости жителей вирусным гепатитом А в текущем году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Иммунизация против вирусного гепатита А детям двухлетнего возраста в столице проводится с 2006 года из средств местного бюджета. И с этого периода заболеваемость вирусным гепатитом А снизилась в 22,2 раза (с 143 случая, до 18 случаев в 2022 году). Снижение в последние годы охвата плановой иммунизацией «целевой группы» детей двухлетнего возраста привело к росту заболеваемости ВГА, — сказала Сархат Бейсенова на брифинге в РСК.

    По ее словам, за три месяца текущего года зарегистрировано 98 случаев ВГА, что в 2 раза выше заболеваемости аналогичного периода прошлого года (3 месяца 2023 года — 48 случаев). Среди детей до 14 лет и подростков 15-17 лет зарегистрировано 25 случаев. Среди заболевших 17 не привиты в связи с отказом их родителей.

    — В настоящее время с учетом циклического подъема данной инфекции напоминаю родителям о необходимости получения прививки против вирусного гепатита А не только детей двухлетнего возраста, но и детей других возрастов до 17 лет, по каким-то причинам непривитых ранее, — отметила врач.

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Дети Здоровье Астана Врачи Статистика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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