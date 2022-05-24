24 Мая 2022 22:47

Около 100 актюбинских сел обеспечат связью до конца 2024 года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в 96 поселках отсутствует мобильная связь. В течение двух лет этот вопрос будет решен, сообщил в ходе брифинга министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе поездки в регион министр провел прием граждан в спецЦОНе Актобе, встретился с населением, ознакомился с работой технопарка.

В Актюбинской области, по словам Б.Мусина, из 322 сельских населенных пунктов в 226 проведена мобильная связь. Остальные 96 сел планируется обеспечить связью до конца 2024 года.

«В прошлом году был принят законопроект. Согласно нему, оператор, инвестирующий в сельские населенные пункты, получает скидки по налогам на ту сумму, на которую инвестирует. Фактически он делает это за государственные деньги. Эффект от этой работы есть - в около 1000 населенных пунктов операторами были проведены оптико-волоконные сети. Однако до сих пор около 1200 населенных пунктов находятся вне зоны действия интернета, в том числе 90 сел в Актюбинской области. Эти проблемы будут решаться поэтапно в 2023-2024 годах. 600 населенных пунктов нуждаются в проведении спутникового интернета. Для привлечения в страну спутниковых операторов связи сейчас вносятся изменения в Налоговый кодекс. Планируем, что в 2023 году в стране начнет работать спутниковый интернет», - сказал Б.Мусин.