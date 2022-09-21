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Около 100-150 тысяч тонн сахара будем получать из России - глава Минторговли
21 Сентября 2022, 12:19

Около 100-150 тысяч тонн сахара будем получать из России - глава Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил, что базовые вопросы относительно ситуации с сахаром решены в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах заседания Правительства журналисты поинтересовались, спадет ли цена на сахар, так как в магазинах стоимость за килограмм уже составляет 515 тенге.

«Мы решили базовые вопросы и, надеюсь, нашли финансирование, чтобы купить сахар-сырец для отечественных заводов, полностью обеспечить работой, чтобы они производили как минимум 400-450 тыс. тонн в год. Это позволит закрыть потребность Казахстана за счет отечественного производства», - сказал Серик Жумангарин после заседания Правительства.

«Есть определенный объем сахара, который требуют кондитеры. Поэтому у нас сейчас индикативный баланс с РФ подписывается. 100-150 тыс. тонн с РФ будем получать. На сегодняшний день последняя цена, которую я фиксировал, заходила сюда в 45 рублей», - добавил заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК

Комментируя вопрос строительства сахарных заводов, Серик Жумангарин проинформировал, что в Павлодарской области ведется работа с инвестором. А в Жамбылской области, по его словам, инвестор уже есть и решается вопрос о том, возобновится ли проект по строительству сахарного завода в регионе.


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