Около 10 убийств раскрыли полицейские РК по горячим следам за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о криминогенной обстановке в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3464 преступлений, 2114 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 9 убийств, 10 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 42 грабежа, 497 краж чужого имущества», - проинформировала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Представитель ведомства также сообщила о том, что в Кыргызстане прошло заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

Казахстан представляла делегация МВД во главе с министром Маратом Ахметжановым. В мероприятии также приняли участие делегации министерств внутренних дел Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, полиции Армении, Исполнительного комитета СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП СНГ) и Антитеррористического центра СНГ.

«Рассмотрен широкий круг актуальных вопросов борьбы с преступностью. По результатам обсуждения приняты решения, направленные на повышение эффективности сотрудничества в противодействии организованной преступности, наркобизнесу, киберпреступлениям, незаконной миграции, а также в сфере межгосударственного розыска лиц», - отметил Ш. Турлыбек.

Кроме того, по инициативе МВД Казахстана выработан комплекс мер по активизации взаимодействия МВД государств-участников СНГ в раскрытии интернет-мошенничеств.

Одобрена Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, определяющая основные принципы, задачи, направления сотрудничества и формы взаимодействия МВД государств-участников СНГ на новый период.