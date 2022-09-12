Около 10 убийств раскрыли полицейские РК по горячим следам за неделю
«За неделю совершено 3464 преступлений, 2114 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 9 убийств, 10 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 42 грабежа, 497 краж чужого имущества», - проинформировала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.
Представитель ведомства также сообщила о том, что в Кыргызстане прошло заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.
Казахстан представляла делегация МВД во главе с министром Маратом Ахметжановым. В мероприятии также приняли участие делегации министерств внутренних дел Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, полиции Армении, Исполнительного комитета СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП СНГ) и Антитеррористического центра СНГ.
«Рассмотрен широкий круг актуальных вопросов борьбы с преступностью. По результатам обсуждения приняты решения, направленные на повышение эффективности сотрудничества в противодействии организованной преступности, наркобизнесу, киберпреступлениям, незаконной миграции, а также в сфере межгосударственного розыска лиц», - отметил Ш. Турлыбек.
Кроме того, по инициативе МВД Казахстана выработан комплекс мер по активизации взаимодействия МВД государств-участников СНГ в раскрытии интернет-мошенничеств.
Одобрена Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, определяющая основные принципы, задачи, направления сотрудничества и формы взаимодействия МВД государств-участников СНГ на новый период.