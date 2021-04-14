Около 10 тысяч выпускников подготовил Высший колледж культуры в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Высший колледж культуры имени Акана серэ, дислоцирующийся в областном центре, в этом году отмечает свое 65-летие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Единственное в северном регионе страны заведение, которое готовит специалистов профиля «Искуство и культура» третий год подряд занимает первые места по итогам рейтинга ранжирования НАО «Талап».

По словам директора учебного заведения Куралай Идрисовой студенты не просто учатся, они вовлечены в непрерывный творческий процесс и постоянное самосовершенствование.

«С этого года мы вошли в число колледжей по проекту «Жас маман» по специальности «Дизайн», ведется подготовка участников на чемпионат WorldSkills по компетенциям «Технология моды», «Малярные и декоративные работы», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика», «Флористика», «Дизайн интерьера», «Хореография» и «Преподавание музыки в школе», где наши студенты занимают призовые места на региональном этапе», - подчеркнула руководитель колледжа.

Напомним, что благодаря реализации проекта «Жас Маман», осуществляется модернизация учебных заведений ТиПО - обновление программ, материально-технической базы, повышение квалификации преподавателей, что будет способствовать более качественной подготовке специалистов.

Особое внимание уделяется материально-технической составляющей обучения. В новом типовом здании, открывшемся два года назад, имеются современные и просторные учебные аудитории, актовый зал на 240 мест, библиотечный комплекс, столовая, спортивный и тренажерный залы, зал для занятий хореографией, уличная спортивная площадка. Для иногородних есть общежитие с комфортными условиями проживания.

К слову, за 65 лет своей деятельности Высший колледж культуры подготовил около 10 тысяч выпускников очного и заочного обучения, многие из которых вносят большой вклад в сохранение и развитие культуры и искусства как в нашей области, так и в регионах Казахстана и за его пределами. Многие из них продолжают свое обучение в ведущих вузах республики - в Казахской национальной консерватории, Казахской Национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова, Казахской национальной академии хореографии и др.