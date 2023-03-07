Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Около 10 тысяч уязвимых в террористическом отношении учебных заведений насчитывается в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Марта 2023, 10:50
Около 10 тысяч уязвимых в террористическом отношении учебных заведений насчитывается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил о принимаемых мерах по обеспечению безопасности в учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее к объектам, уязвимым в террористическом отношении, относились учебные заведения с численностью от 200 человек. По стране насчитывалось 6,5 тысяч таких объектов. В 2021 году критерии изменены до 100 учащихся», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

По его словам, количество таких объектов образования увеличилось до 9 884.

Министр напомнил, что в 2022 году утверждена Инструкция по антитеррористической защите объектов образования. Учреждения, насчитывающие до 300 учащихся, должны иметь системы видеонаблюдения и оповещения. Объекты до 700 учащихся также обязаны подключить видеокамеры к ЦОУ и установить тревожные кнопки. Организациям образования свыше 700 человек и всем школам областных центров необходимо иметь договор с лицензированной охраной и турникеты.

Ранее сообщалось, что новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане.


Правительство РК   Образование   Безопасность   МВД РК   школа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану