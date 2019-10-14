Около 10 тысяч семей получили кредиты по программе «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о повышении активности банков в вопросах льготного кредитования разных отраслей экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечу активизацию банков в реализации Программы льготного кредитования приоритетных отраслей экономики на сумму 600 млрд тенге. На 11 октября текущего года в банках на рассмотрении находятся 347 проектов на сумму 236,7 млрд тенге. Одобрен 181 проект на сумму 130 млрд тенге, выдано 118 займов на сумму 43,2 млрд тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он также рассказал о результатах реализации программы «7-20-25».

«В рамках реализации программы «7-20-25» получили займы 9 873 семей на сумму 113,8 млрд тенге. Программа способствовала росту ипотечного портфеля банков на 33,3% за год - до 1,6 трлн тенге», - отметил спикер.

В настоящий момент, по его словам, в банковской системе продолжается комплексная независимая оценка качества активов банков второго уровня.

«Завершить оценку качества активов планируется в декабре текущего года. В феврале 2020 года ожидаются обсуждение и утверждение индивидуальных планов корректирующих действий с банками. Как следствие проводимых мероприятий ожидаются повышение прозрачности и укрепление банковской системы, а также повышение доверия инвесторов и вкладчиков», - добавил глава Нацбанка.