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вчера 17:34
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Около 10 тысяч саженцев посадили в СКО
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения республиканской акции по посадке деревьев в Северо-Казахстанской области было посажено около 10 тысяч саженцев древесно-кустарниковых пород, передает МИА «Казинформ».
По инициативе главы региона Кумара Аксакалова акимы районов и города Петропавловска, руководители учреждений и организаций, предприятий всех форм собственности организовали работы по посадке зеленых насаждений. К активному участию в озеленении подключилось все трудоспособное население.
Акция проходит в регионе в череде мероприятий в рамках озеленения и благоустройства, которые начались еще весной текущего года. И эти дни осени — последние, пригодные для посадки деревьев, были использованы для ее продолжения.
Во многих населенных пунктах в этот день прошла масштабная акция посадки лесных насаждений. Были высажены молодые сосны, ели, липы, березы.
Большой вклад в озеленение сел внесли как взрослые, так и дети.
6000 молодых насаждений появились на улицах, на территории учреждений и организаций областного центра.
К акции подключились также известные в регионе общественные деятели, артисты, спортсмены, которые вооружившись перчатками в удобной для посадки деревьев одежде, копали ямки под саженцы, носили воду.
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