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Около 10 тысяч поддельных долларов и наркотики пытались реализовать в Шымкенте
23 Сентября 2022, 09:32

Около 10 тысяч поддельных долларов и наркотики пытались реализовать в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по городу Шымкент завершил уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме $9300 США 100-долларовыми купюрами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика «мефедрон» в особо крупном размере.

Приговором суда задержанного признали виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.




Ранее в Акмолинской области выявили факт незаконной реализации алкоголя на 18,5 млн тенге.




Фото: t.me/afm_rk


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