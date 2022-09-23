23 Сентября 2022, 09:32

Около 10 тысяч поддельных долларов и наркотики пытались реализовать в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по городу Шымкент завершил уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме $9300 США 100-долларовыми купюрами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика «мефедрон» в особо крупном размере.

Приговором суда задержанного признали виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.









Ранее в Акмолинской области выявили факт незаконной реализации алкоголя на 18,5 млн тенге.













Фото: t.me/afm_rk