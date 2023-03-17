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Около 10 тысяч материалов опубликовали СМИ в период агиткампании – МИОР

17 Марта 2023, 12:07
Около 10 тысяч материалов опубликовали СМИ в период агиткампании – МИОР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Вице-министр информации и общественного развития Канат Искаков сообщил о том, какая работа проводилась ведомством по мониторингу СМИ, которые освещали деятельность кандидатов и политических партий во время агитационной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство информации и общественного развития поставило перед собой три задачи: обеспечить политическим партиям и участникам предвыборной гонки равные условия для осуществления деятельности в агитационный период, проведение широкой информационной разъяснительной работы, обеспечить соблюдение СМИ и онлайн-платформ требования выборного законодательства. Для решения этих задач министерством проводился постоянный мониторинг информационного поля», - сказал Канат Искаков на заседании ЦИК.

В частности, с 18 февраля по сегодняшний день мониторингом было охвачено 576 республиканских и региональных СМИ, в том числе 48 телеканалов, 386 газет и 142 интернет-ресурса. То есть, министерством было охвачено 95-96 % информационного поля.

«По итогам мониторинга в период агитационной кампании в СМИ было размещено около 10 тысяч материалов, посвященных деятельности политических партий и предвыборных штабов, из которых на телевидении более 5 тысяч, в печатных изданиях - порядка 2,5 тысяч и на интернет- ресурсах тоже 2,5 тысячи», - добавил Канат Искаков.


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