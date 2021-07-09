РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:55, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Около 10 тысяч человек вакцинировано в Алматы за сутки

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 8 июля зарегистрировано 420 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 370 случаев с симптомами и 50 без симптомов. Выписано всего – 116 человек, поступило – 203. Итого в инфекционных стационарах (3 700 коек) физически находится 1 277 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 96 человек. На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – 39, High flow занято – 30 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 516 пациента, с симптомами – 2208 с легкой и средней степенью, без симптомов – 308», - сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

    Всего за весь период с 1 февраля по 8 июля вакцинировано – 558 104 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 9 839 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 88 824 человек.

    В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2909 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!