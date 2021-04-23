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    18:21, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Около 10 тысяч человек привились против коронавируса в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее вакцинировано против коронавируса около 10 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 февраля текущего года в нашей стране началась добровольная вакцинация против COVID-19. Привилось уже немало жителей Семея. Об этом сообщил на пресс-конференции в онлайн-формате заместитель акима города Айдар Садырбаев.

    «По городу около 10 тысяч человек получили первый компонент российской вакцины «Спутник V». Завтра, в соответствии с графиком, утвержденным Министерством здравоохранения РК, мы ожидаем доставки очередной дозы вакцины. Граждане, желающие вакцинироваться, могут зарегистрироваться путем подачи заявки в поликлинику по месту проживания или через портал Egov. Будем иметь в виду, что вакцинация – основной способ, чтобы победить опасное заболевание», – сказал А. Садырбаев.

    По его словам, пункты вакцинации работают в поликлиниках и на крупных предприятиях Семея.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область
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