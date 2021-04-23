Около 10 тысяч человек привились против коронавируса в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее вакцинировано против коронавируса около 10 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 февраля текущего года в нашей стране началась добровольная вакцинация против COVID-19. Привилось уже немало жителей Семея. Об этом сообщил на пресс-конференции в онлайн-формате заместитель акима города Айдар Садырбаев.

«По городу около 10 тысяч человек получили первый компонент российской вакцины «Спутник V». Завтра, в соответствии с графиком, утвержденным Министерством здравоохранения РК, мы ожидаем доставки очередной дозы вакцины. Граждане, желающие вакцинироваться, могут зарегистрироваться путем подачи заявки в поликлинику по месту проживания или через портал Egov. Будем иметь в виду, что вакцинация – основной способ, чтобы победить опасное заболевание», – сказал А. Садырбаев.

По его словам, пункты вакцинации работают в поликлиниках и на крупных предприятиях Семея.