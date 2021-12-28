Около 10 тысяч человек переехали по программе переселения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За пять лет действия государственной программы «Енбек» в ней приняли участие более 118 тысяч жителей Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программа Ринат Ельжасов сообщил, что программа завершилась в этом году. По ней профессиональной обучение прошли около семи тысяч человек, основам предпринимательства обучились около 8,3 тысячи человек, льготные кредиты получили около четырех тысяч жителей региона. Более пяти тысяч человек получили безвозмездные гранты на реализацию новых бизнес-идей. Более 26 тысяч человек трудоустроили на субсидируемые государства места работы.

Говоря об итогах работы управления за 2021-й год Р. Ельжасов отметил, что уровень безработицы по итогам третьего квартала составил 4,8%.

«В рамках трансформации Центров занятости населения проведена работа по ребрендингу и оказанию услуг по принципу «одного окна». За это время значительно расширен их функционал. Внедрен институт консультантов и ассистентов для оказания помощи малообеспеченным гражданам. Работает портал «Электронная биржа труда - Enbek.kz». С мая на портале запустили проект по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения, с июня - проект по прохождению краткосрочных онлайн-курсов», - сказал Р. Ельжасов.

Он добавил, что со следующего года реализация мер по обеспечению занятости населения будет осуществляться в рамках Национальных проектов по развитию предпринимательства и «Сильные регионы – драйвер развития страны».

«С начала года адресную социальную помощь получили 2 331 семья в составе 9 741 человека на сумму 576,6 млн тенге. С прошлого года действует гарантированный социальный пакет для детей в возрасте от 1 года до 6 лет в виде ежемесячных продуктовых наборов и ежеквартальных наборов бытовой химии. В этом году пакет получили 2 290 детей на сумму 89,2 млн тенге. В 2022-м году планируется внедрение «социального кошелька», при этом начисленные средства будут защищены от взысканий», - сообщил Р. Ельжасов.

Обеспечение услугами и техническими средствами реабилитации людей с особыми потребностями осуществляется через Портал социальных услуг. В этом году на портале оформили около 8,9 тысячи заказов.

«Наша область участвует в мероприятиях переселению граждан из трудоизбыточных регионов республики. С 2016-го года прибыли 9 649 человек, или 2812 семей. Из 4 566 трудоспособных 3 561 человек охвачены мерами занятости», - сказал Р. Ельжасов.