1 Августа 2022 06:30

Около 10 тыс. жалоб на семейных дебоширов поступило в полицию столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на канал «102» поступило 9972 звонка в семейно-бытовой сфере, в основном это жалобы на семейных дебоширов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Нур-Султана.

За шесть месяцев к административной ответственности привлечено 1045 лиц, вынесено 4432 защитных предписания, установлено особых требований к поведению 250 правонарушителей. Помещены в медицинское учреждение на принудительное лечение 265 лиц.

«С начала года по решению суда касательно материалов в сфере семейно-бытовых по району «Есиль» 115 правонарушителей были помещены в приемник-распределитель для административно-арестованных лиц», - рассказал заместитель начальника УП района «Есиль» Марат Дубаев.

Так, к участковому инспектору полиции УП района «Есиль» обратилась жительница одного из ЖК по улице Мухамедханова с просьбой о помощи. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что ее супруг устроил скандал и применил физическую силу, не повлекшую причинение вреда здоровью.

30-летний мужчина помещен в комнату временного содержания. В отношении него вынесено защитное предписание сроком на один месяц. Сотрудниками полиции разъяснены ограничения защитного предписания и правовая ответственность за допущение противоправных действий в сфере быта.

«В отношении дебошира возбуждено административное производство по статье 73-2 КРКобАП «Побои». Решением специализированного межрайонного административного суда правонарушитель признан виновным. Ему применено взыскание в виде предупреждения с установлением особых требований к поведению, а именно запрещено контактировать с потерпевшей сроком на 6 месяцев. Женщине была оказана правовая и психологическая помощь.