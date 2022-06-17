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Около 10 тыс. онкобольных лечат в Казахстане ежегодно
17 Июня 2022 16:52

Около 10 тыс. онкобольных лечат в Казахстане ежегодно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный врач-онколог Казахстана Диляра Хайдарова сообщила о сотрудничестве с Американской службой онкологов касательно обучения отечественных специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш институт онкологии оказывает помощь всем онкобольным, ежегодно мы пролечиваем около 10 тыс. пациентов. Проводятся хирургические инновационные операции, таргетная терапия, иммунотерапия, у нас новые лучевые аппараты, которые приобретены в рамках ГЧП. На международном уровне у нас очень много клиник, с которыми мы вместе работаем. Нами подписан договор с Американской ассоциацией онкологов – они финансируют обучение наших специалистов», - сообщила Диляра Хайдарова перед началом Национального медицинского саммита.

По ее словам, сейчас в онкологической службе запущено очень много хороших проектов.

«Вчера я принимала участие в заседании Национального курултая в Улытауской области. Там я посетила многопрофильную больницу, посмотрела онкологическое отделение. Там мы тоже начнем отрабатывать все новые протоколы. Мы выезжаем в каждую область и помогаем», - добавила онколог.


Автор:
Корреспондент

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