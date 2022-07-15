15 Июля 2022 14:29

Около 10 тыс. гектаров леса сгорело в Португалии

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - Более трех тысяч пожарных ведут борьбу с огнем в Португалии вместе с местными жителями, которые отчаянно пытаются спасти свои дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Из-за экстремально высоких температур и засухи по всей стране, а особенно в центральной ее части, вот уже неделю полыхают лесные массивы. Зафиксировано около 200 очагов возгорания. Уничтожено около 10 тыс. гектаров леса. Сотни людей эвакуированы.

В результате пожаров пострадали 135 человек, сообщают местные СМИ. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Португальское правительство продлило режим ЧС, как минимум, до воскресенья. 40-градусная жара до того времени не спадет, предупреждают синоптики. Хотя рекордно высокие температуры - далеко не единственная причина пожаров. Власти утверждают, что в 70% случаев они происходят по вине человека

Во Франции четвертый день пытаются локализовать два крупных пожара в районе Бордо в департаменте Жиронда в юго-западной части страны.

Несмотря на усилия около тысячи пожарных и тонны сбрасываемой с вертолетов воды, огонь, подгоняемый сильным ветром, продолжает распространяться. Уничтожено около пяти тыс. гектаров лесных насаждений и пастбищ. Эвакуированы свыше 10 тыс. отдыхающих кемпингов и местных жителей.

Всего в 11 французских департаментах в связи с жарой объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам, температура воздуха здесь начнет снижаться не раньше вторника.

Как сообщалось, почти по всей Южной Европе бушуют масштабные лесные пожары.





Фото: euronews.com