Около 10% населения СКО вакцинировались против коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области практически каждый десятый житель региона прошел полный курс вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы управления здравоохранения на 14 июня, первый компонент вакцины получили 82 572 человека, оба компонента – 51 215.

Заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №1 Улбасым Кожахметова напомнила, в каких случаях вакцинация противопоказана.

«Мы не прививаем детей до 18 лет, беременных, кормящих матерей, пациентов, которые в анамнезе имеют тяжелые аллергические реакции, с некоторыми заболеваниями, имеющими тяжелое течение. Остальное население может получить вакцину», - сказала врач.

У. Кожахметова отметила, что в первую очередь привили медработников. В поликлинике получили вакцину против коронавируса полицейские, сотрудники воинской части, госслужащие. Сейчас прививают население, в том числе пациентов, которые состоят на учете с хроническими заболеваниями костно-суставной системы, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и другими. Исключение составляют пациенты с тяжелым течением заболевания или частым рецидивирующим обострением.

«Противопоказаниями на момент осмотра врача являются повышение температуры тела, обострение хронических заболеваний, все инфекционные заболевания и аллергические реакции на первый компонент вакцины. Пациенты с артериальной гипертензией прививаются. Необходимо, чтобы на момент осмотра врача давление было стабильным. Если повышенное, направляют к врачу. В течение двух-трех суток давление стабилизируют и можно получить вакцину», - добавила У. Кожахметова.

Напомним, ранее заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов заявил о низких темпах вакцинации и призвал жителей региона получить прививку против коронавируса.



